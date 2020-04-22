Teslim olan PKK'lı: Örgüt, koronavirüse yakalananları intihar saldırısına zorluyor İÇİŞLERİ Bakanlığı, bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan H.A.'nın, ikna çalışması sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda bulunan H.A.'nın, ikna çalışması sonucu Mardin'in Nusaybin ilçesinde, güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. H.A.'nın ifadesinde Suriye'de durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Salgın yüzünden birçok örgüt mensubu hastalandı. Hastalanan örgüt mensuplarına intihar eylemi yapmaları dayatılıyor" dediği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklamayla, 8 yıldır bölücü terör örgütünün dağ kadrosunda olan H.A. isimli teröristin, emniyet ekiplerinin ikna çalışması sonucu dün akşam Mardin'in Nusaybin ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Açıklamada, 1 Ocak'tan bugüne kadar terör örgütünden sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısının 72'ye yükseldiği de kaydedildi.

ÖRGÜT MENSUPLARIDAN İNTİHAR EYLEMİ YAPMASI İSTENİYORÖte yandan H.A.'nın güvenlik güçlerine gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, Suriye'deki durumun çok kötü olduğunu belirterek, "Salgın yüzünden bir çok örgüt mensubu hastalandı. Hastalanan örgüt mensuplarına intihar eylemi yapmaları dayatılıyor. Benim gibi kaçmak isteyen bir çok arkadaşım var. Sesimi duyan arkadaşlarım yaşamak istiyorlarsa bir an önce kaçsınlar" dedi.

Suriye'de örgütün kontrolündeki bölgelerde salgının kontrolden çıktığı, halkın ilaç ve tedaviye ulaşımının olmadığı, fırsat bulması halinde Türkiye'ye kaçmaya çalışacak çok sayıda örgüt mensubu olduğu ifade edildi.

Kaynak: DHA