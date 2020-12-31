Teslim olan kadın terörist, ailesiyle buluşturuldu

VAN'da güvenlik güçlerince yapılan ikna çalışmaları sonucu PKK'lı kadın terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu. Ailesiyle buluşturulan terörist, yaşadığı pişmanlıkları ve örgütün iç yüzünü anlattı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca, PKK/KCK üyelerinin ikna edilerek terör örgütünden ayrılmalarını sağlamak amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda, 2012'de Van'ın Gürpınar ilçesinden terör örgütüne katılan ve 2012- 2014 yıllarında Irak (Metina-Haftanin), 2014- 2017'de Suriye, 2017-2020 yıllarında Irak (Gara-Pencewin-Asos) bölgelerinde faaliyet yürüten bir kadın terörist güvenlik güçlerine teslim oldu. İkna çabaları sonucu teslim olan terörist, Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ailesiyle buluşturuldu.Ablası ve yakınlarıyla kucaklaşan terörist, hayatının en önemli kararını vererek örgütten ayrıldığını ve devlete teslim olduğunu belirterek, "Çok zor şartlarda yaşıyorduk. Büyük sıkıntılar yaşıyorduk. Bundan dolayı örgütte çözülmeler başladı ve devam ediyor. Birçok örgüt mensubu kaçmak için fırsat arıyor. Ben örgüt mensuplarına seslenmek istiyorum. Gelin teslim olun. Devletimizin sıcak yüzünü görün" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı