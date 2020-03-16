Teslim olan kadın PKK'lı: Evlatlarınızı örgütten kurtarın
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Jandarma, Mardin, PKK, Güncel

Teslim olan kadın PKK'lı: Evlatlarınızı örgütten kurtarın

MARDİN'de, jandarma ekipleri ve ailesinin ikna girişimiyle terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 'Delila Mardin' kod adlı Zeynep Erkan, çocukları dağda olan ailelere seslenerek, "Artık daha fazla olanlara seyirci kalmayın, evlatlarınızı örgütten kurtarın.

16.03.2020 15:23 | Son Güncelleme: 16.03.2020 15:23
Teslim olan kadın PKK'lı: Evlatlarınızı örgütten kurtarın

MARDİN'de, jandarma ekipleri ve ailesinin ikna girişimiyle terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 'Delila Mardin' kod adlı Zeynep Erkan, çocukları dağda olan ailelere seslenerek, "Artık daha fazla olanlara seyirci kalmayın, evlatlarınızı örgütten kurtarın. Yanlışın neresinden dönülürse kardır. Onlar da aileleri ile buluşsun, anneler ağlamasın" dedi.

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2014 yılında terör örgütü PKK'ya katılan 'Delile Mardin' kod adlı Zeynep Erkan'ın teslim olması için çalışma başlattı. Ailesinin de desteğiyle 1 yıl süren ikna çalışmaları sonucu Erkan, terör örgütü PKK'dan kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'na gelip, güvenlik güçlerine teslim oldu. Jandarmadaki sorgusunun ardından Zeynep Erkan, 6 yıl aradan sonra ailesiyle buluşturuldu. 

Zeynep Erkan, terör örgütünde bulunduğu 6 yıllık süreci de de anlattı. Erkan, 2014'te terör örgütünün kendisini çok farklı tanıtarak kandırdığını, ideolojik bazı fikirlerle beyinin yıkandığını söyledi. Terör örgütüne bulunanların çoğunun da bu şekilde katıldığını anlatan Erkan, örgüte katıldıktan sonra orada yaşanan olayların hiç anlatıldığı gibi olmadığını ifade etti. Terör örgütü içerisinde kötü muamele, psikolojik ve fiziki şiddete maruz kaldığını söyleyen Erkan, dağdaki gençlerin de çok zor günler geçirdiğini, örgütten kurtulmak isteyen birçok arkadaşının olduğunu belirtti. Kaçmak isteyenlerin infaz edilecekleri korkusu yüzünden kaçamadıklarını ifade eden Erkan, ayrıca yöneticileri tarafından teslim olduklarında güvenlik güçleri tarafından kötü muameleye uğrayacakları konusunda korkutulduklarını söyledi. Güvenlik güçlerine teslim olduktan sonra hiçbir kötü uygulamayla karşılaşmadığını aktaran Erkan, örgüt içerisindeki arkadaşlarına ve diğer örgüt mensuplarının teslim olmaları için çağrıda bulundu. Erkan, çocukları dağda olan ailelere de seslenerek, şunları söyledi:

"Artık daha fazla olanlara seyirci kalmayın, evlatlarınızı örgütten kurtarın. Yanlışın neresinden dönülürse kardır. Onlar da aileleri ile buluşsun, anneler ağlamasın. Burada açlık, kötü muamele ve ölüm korkusu yok." 


Kaynak: DHA

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Manşet

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