Teslim Olan Cinayetin Zanlısı Tutuklandı
Samsun’un Bafra ilçesinde meydana gelen cinayet olayında teslim olan zanlı tutuklandı.
Samsun'un Bafra ilçesinde meydana gelen cinayet olayında teslim olan zanlı tutuklandı.
İki gün önce Bafra ilçesinin Evrenuşağı Mahallesi'nde selam vermeme meselesi yüzünden çıkan silahlı çatışmada Süleyman Öksüz isimli şahıs hayatını kaybetmiş, Ümit Atmaca ise yaralanmıştı. Olayın ardından jandarmaya teslim olan cinayet zanlısı Ahmet Aydın, İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlı, çıkarıldığı Bafra Adliyesinde tutuklanarak Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN
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