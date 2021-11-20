Tesla uygulamasına erişim sorunu: Sürücüler araçlarına binemedi

Tesla sürücüleri, otomobilin kilidini açmaya ve otomobili çalıştırmaya yarayan telefon uygulamasında yaşanan kesinti nedeniyle araçlarını kullanamadı. Tesla Ceo'su Elon Musk, kullanıcılardan özür dileyerek problemin bir daha yaşanmaması için önlemler alacaklarını ifade etti.

Elektrikli araç üreticisi Tesla, telefon uygulamasında yaşanan bir problemle gündeme geldi. Tesla marka araç kullananlar, otomobilin kilidinin açılmasını ve çalıştırılmasını sağlayan uygulamada kesinti yaşandığını bildirdi. Araçlarını kullanamayan ve yolda kalan yaklaşık 500 kullanıcı, Tesla'ya şikayette bulundu. Tesla CEO'su Elon Musk gelen şikayetler üzerine yaptığı açıklamada, "Özür dileriz, bunun bir daha yaşanmaması için önlemler alacağız" dedi.