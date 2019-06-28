Tesla, Tek Batarya Modülünün Yangına Sebep Olduğunu Kabul Etti

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, cuma günü yaptığı açıklamada tek batarya modülüne sahip bir aracın Şangay'da alev aldığını belirterek, aracın ayarlarını değiştirdiklerini ve olayla ilgili inceleme başlattıklarını duyurdu.

Şirketin Weibo hesabında yapılan açıklamaya göre, inceleme ekibi bir çalışma yaparak bataryanın hata geçmişini ve araç geçmişini araştırdı. İnceleme sonucunda araçta bir sistem hatası olmadığı ve olayın aracın ön tarafındaki tek batarya modülünden kaynaklandığı belirtildi.

Tesla araçların tek batarya hücrelerini, Japon firması Panasorec üretiyor. Modüller ise pillerin bir araya gelmesiyle oluşturuluyor. Firma, Model S ve Model X için bir güncelleme yayınlayarak araçların bataryalarını korumak ve batarya süresini uzatmak için değişiklikler yapmıştı.

Şangay'da yaşanan olay, 21 Nisan'da meydana gelmişti. Park halindeki bir Tesla otomobil alev almıştı.

Tesla, benzinli araçların alev alma ihtimalinin elektrikli araçlardan 10 kat fazla olduğunu öne sürüyor. Tesla'nın Çin'deki rakibi Nio Inc de benzer bir sorun yaşadığını ve üç aracın alev almasından sonra 4803 aracı geri çağırdığını duyurmuştu.

Çin, dünyadaki en büyük elektrikli otomobil pazarına sahip. Geçen yıl ülkede 1,3 milyon adet elektrikli araç satıldı. Son dönemde yaşanan yangınlar gibi vakalar, ülkede elektrikli otomobiller konusunda bir çekince yaratmış durumda.