Tesla, Şangay'da rekor hızla ürettiği 'Model 3' araçlarının teslimatına başlıyor

27.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:27

ABD merkezli, elektrikli motor ve araç üreticisi Tesla, Şangay'daki fabrikasında imal ettiği "Model 3" araçlarının teslimatına pazartesi günü başlıyor.



30 Aralık'ta ilk teslimat ile araçlarını kavuşacak olan 15 müşterinin, aynı zamanda fabrika çalışanı olduğu açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle