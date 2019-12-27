Tesla, Şangay'da rekor hızla ürettiği 'Model 3' araçlarının teslimatına başlıyor
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Tesla, Şangay'da rekor hızla ürettiği 'Model 3' araçlarının teslimatına başlıyor

ABD merkezli, elektrikli motor ve araç üreticisi Tesla, Çin'in Şangay bölgesindeki fabrikasında imal ettiği “Model 3” araçlarının teslimatına pazartesi günü başlıyor.

27.12.2019 16:27 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:27
Tesla, Şangay'da rekor hızla ürettiği 'Model 3' araçlarının teslimatına başlıyor

ABD merkezli, elektrikli motor ve araç üreticisi Tesla, Şangay'daki fabrikasında imal ettiği "Model 3" araçlarının teslimatına pazartesi günü başlıyor.


30 Aralık'ta ilk teslimat ile araçlarını kavuşacak olan 15 müşterinin, aynı zamanda fabrika çalışanı olduğu açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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