Tesla Rüzgar Enerjisi Depolayacak! Büyük Proje İçin İlk Adımlar
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Tesla Rüzgar Enerjisi Depolayacak! Büyük Proje İçin İlk Adımlar

Herkesin daha çok, araç üreten bir şirket olarak tanıdığı Tesla rüzgar enerjisi depolamak istiyor.

Tesla Rüzgar Enerjisi Depolayacak! Büyük Proje İçin İlk Adımlar
16.06.2020 09:49 | Son Güncelleme: 16.06.2020 09:52

Herkesin daha çok, araç üreten bir şirket olarak tanıdığı Tesla rüzgar enerjisi depolamak istiyor. Şirketin enerji depolama ile ilgili çalışmalar yürüten Tesla Energy isimli bir birimi bile kuruldu. Böylece dünya genelinde yenilenebilir enerji depolamak çok daha kolay hale geliyor.

Elektrik enerjisi ile çalışan araçlarda hem tasarım hem de donanımı bir araya getirmeyi başaran şirket, küresel çapta büyük takdir topluyor. Yenilenebilir enerji ile ilgili neredeyse bütün alanlarda çalışmalar yapan Tesla, Bir de bunların belirli cihazlarda toplamasının sağlıyor. Örneğin araçlar için batarya geliştiriyor ve her geçen yıl bu bataryaların hem kullanım ömrü hem de gücü artıyor.

Tesla rüzgar enerjisi şirketin yeni hedefi

Otomobil ve güneş enerjisinden sonra şimdi de Tesla Rüzgar panellerindeki Enerjiyi depolamak istiyor. Tesla Energy bölümü aracılığıyla geliştirdiği Megapack isimli paneller bunu sağlamaya fazlasıyla yeter. Hatta daha şimdiden Kanada merkezli kimi firmalarla anlaşma yapıldı bile.

Bir elektrik şirketi olan TransAlta, yenilenebilir enerji üretim tesislerinin bazı bölümlerinde, Tesla'nın Megapack ismindeki sistemlerini kullanacak. Bu şirket, uzun süredir rüzgar santrallerinde depolama kapasitesi ile ilgili çalışmalar yürütüyordu. Böylece çok daha fazla Rüzgar enerjisinden elektrik üretmek amaçlanıyordu.

Tesla'nın Megapack isimli enerji depolama araçlarını kullanan sadece bu şirket değil. Yine Kanada merkezli olan Saint John Energy de, Firmanın bu sistemlerini tercih etmişti. Böylece çok daha fazla firma bu araçlardan yararlanmış oldu. Megapack isimli araçların tercih edilmesi, %40 daha az yer kaplaması ve 10 kat daha az parça gerektirmesinden kaynaklı.

Kaynak: Tamindir

Manşet

Haberler

İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu Haber
İnanılmaz bir hayatta kalma hikayesi! İki gündür kayıp genç, dağda ayakları kırılmış halde bulundu
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı Haber
Sevgilisiyle tatile çıkan Aleyna Tilki, gazetecileri görünce köşe bucak kaçtı
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu Haber
Dünyanın umutla beklediği koronavirüs aşısının fiyatı belli oldu
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu Haber
Doğu Perinçek, terörist başı Abdullah Öcalan'la çekilen fotoğrafını savundu
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler Haber
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi Haber
Süt kazanına düşen 3 yaşındaki İrem, feci şekilde can verdi
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
İllerin koronavirüs karnesi çıkarıldı! Sosyal mesafe kuralına en az ve en çok uyan kentlerimiz belli oldu
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Son Dakika: İstanbul'da haziran sonuna kadar toplu gösteri, karşılama ve uğurlama kısıtlandı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Söylediği sözler sonrası işinden olan tır şoförü, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Hatay Belediyesi'nde işe başladı
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Listeye 5 il daha eklendi, maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu kent sayısı 42'ye yükseldi
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı
Tatilin keyfini çıkaran Demet Özdemir, tekne pozlarını paylaştı
'Kız meselesi' kavgası iki cana mal oldu
"Kız meselesi" kavgası iki cana mal oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
FETÖ'cüler tarafından başından vurulan 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul dahil 5 ilin emniyet müdürü değişti
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
AK Parti'nin yaptırdığı Ayasofya anketinden çıkan sonuç Erdoğan'ın yüzünü güldürecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan vatandaşlara koronavirüsle mücadele çağrısı
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
Ankara'da etkili olan sağanak nedeniyle otomobil, kapağı açılan rögara düştü
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
İstanbul Üniversitesi, Bingöl depreminin ön inceleme raporunu yayınladı
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
ABD'de tepki çeken görüntü! Polis, 7 yaşındaki çocuğa biber gazıyla müdahale etti
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
MHP'de 13. Olağan Büyük Kurultay gelecek yıl yapılacak
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Fenerbahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, sporcu sosyal tesisinin açılışı için Türkiye'ye geliyor
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Real Madrid'in evi Santiago Bernabeu Stadı yenilendi
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Beykoz'da yağmur sonrası İstanbul Boğazı'na çamurlu su aktı
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Son Dakika: Normalleşme kapsamında İstanbul'un 39 ilçesinde; lokanta, kafe ve kıraathaneler her gün denetlenecek
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Dur ihtarına uymayan sürücünün aracından 1 milyon lira değerinde uyuşturucu çıktı
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
Jose Mourinho, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan Thiago Silva'yı Tottenham'a istiyor
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
İzmir'deki feci kazada hayatını kaybedenler baba-kız çıktı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Virüs Anadolu'ya yayılıyor! Geçiş güzergahındaki 5 ilde vakalar tehlikeli boyutlara ulaştı
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Karantina yasakları bitince soluğu Bodrum'da alan Seray Sever'den bikinili poz
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Mayıs ayında yabancılar arasında en çok konut İranlılara satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Donald Trump Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Sezen Aksu Demet Evgar Burcu Esmersoy Nuri Bilge Ceylan
Spor Tamer Tuna Okan Buruk Caner Erkin Nihat Özdemir Bülent Korkmaz
Daha Fazla Bursa Bingöl Karlıova Galatasaray
Şu an buradasınız: Tesla Rüzgar Enerjisi Depolayacak! Büyük Proje İçin İlk Adımlar - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.6.2020 09:52:39. #1.14#
title