Tesla, Park Halindeyken Aniden Alev Alan Aracıyla İlgili İnceleme Başlattı

Elektrikli araç pazarında dünya lideri olan Amerikalı Tesla'ya ait bir araç Çin'de bir otoparkta aniden alev alarak yandı. Sosyal medyada da gündem olan olayla ilgili Tesla inceleme başlattı.

Çin'in en popüler internet sitelerinden Weibo'daki kullanıcıların ülkenin en kalabalık kenti Şangay'da bir otoparkta gerçekleştiğini iddia ettiği olayda Tesla Model S marka bir araç alev alarak patlıyor. Euronews.com'da Görüntüle