Tesla, Park Halinde Yanan Aracı İnceleyecek

? Tesla, Çin'de park halindeki bir aracın yanmasına dair görüntüleri ve olayı araştırdıklarını açıkladı.

Olay, Çin'in Shanghai kentinde bulunan kapalı bir otoparkta sabah saatlerinde meydana geldi. Bir kullanıcının sosyal medyada paylaştığı görüntülerde, park halindeki Tesla S modeli bir araçtan önce dumanlar geldiği, ardından bir patlama sonrası aracın alevler içinde kaldığı görülüyor. Bu görüntünün sosyal medyada paylaşılmasının ardından durumdan haberdar olan elektrikli araç üreten Tesla Motors ise olay yerine bir ekip göndererek olayı incelemeye aldıklarını ve ilgili birimlerle iletişime geçtiklerini duyurdu. Ayrıca, olayda kimsenin yara almadığı da belirtildi.

Kaynak: DHA