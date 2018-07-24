Tesla'nın Sır Gibi Sakladığı Telefonunun Görüntüleri Sızdı
Elon Musk'ın CEO'su olduğu Tesla'nın akıllı telefon üreteceğine yönelik iddialara ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Tesla'nın üreteceği telefonun ilk görüntüleri sızdı.
ABD basınının şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı haberlere göre Tesla, üreteceği ilk akıllı telefon modeli üzerinde çalışıyor. 'Tesla Quadra' isimli modelin ince bir çentikle birlikte geleceği ve telefonun yan ve alt taraflarında çok ince çerçevelerin yer aldığı görülüyor. Modelin arka tarafında ise oldukça büyük bir Tesla logosu yer alıyor.
ÇİFT KAMERASI BULUNUYOR
Çift kamera kurulumuna yer verildiği görülen modelin alt tarafında ise büyükçe bir hoparlör için olduğu tahmin edilen bir boşluk bırakılmış. Yeni telefon modeline ait görüntülere ilişkin ise Tesla'dan herhangi resmi bir açıklama yapılmadı.