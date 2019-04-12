Tesla'nın "Otomatik Pilot" Özelliği Tüm Araçlarında Bulunacak

– ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla, bazı araçlarında yer alan otomatik pilot özelliğinin bundan sonra standart olarak tüm araçlarında bulunacağını duyurdu.

Tesla'dan yapılan açıklamada, söz konusu özelliğin daha az fiyata elde edilebileceği belirtilirken, Model 3 Standard aracının 37 bin 500 dolar ve 3 bin dolar otomatik pilot özelliğiyle 40 bin 500 dolar yerine 39 bin 500 dolardan satılacağı duyuruldu. Tesla açıklamasında şu değerlendirme yer aldı:

"Otomatik pilot özelliğini bütün araçlarımıza yerleştirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz; çünkü verilerimiz, otomatik pilot özelliği devredeyken kaza olma olasılığının daha düşük olduğunu gösteriyor. Binlerce müşterimizin de belirttiği gibi, özellikle yoğun trafikte otomatik pilot özelliği araba sürme deneyiminin kalitesini gözle görülür bir şekilde artırıyor."

Tesla ayrıca Model 3 Standard Plus aracının Standard modelinden altı kat daha fazla satıldığını ve bu sebeple Model 3 Standard aracını, Standard Plus'ın yazılımı kısıtlanmış modeli olarak satılacağını açıkladı:

"Model 3 Standard'ın menzili yüzde 10 düşürülecek ve müzik dinleme, canlı trafik canlandırması üzerinden navigasyon ve ısıtmalı koltuklar dahil olmak üzere araçta yer alan bazı özellikler yazılımdan kaldırılacak. Yazılımı kısıtlanan diğer araçlarda olduğu gibi, Standard modeline sahip müşteriler araçlarını Standard Plus yazılımı ile değiştirme imkanına sahip olacak. Bunun yanında Standard Plus modeli sahibi müşterilerimiz de araçlarını Standard ile değiştirmek isterse, aradaki maliyet farkını ödeyeceğiz." - İstanbul

Kaynak: DHA