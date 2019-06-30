Tesla'nın Hedefi Gerçekten Çok Fazla Araç Satmak Olmalı mı?

Tesla, önümüzdeki hafta yılın ikinci çeyreğinde teslim ettiği arabaların sayılarını açıklayacak ve şimdiden bu sayılara dair tahminler gelmeye başladı. Şirket, ilk çeyrekte 63 bin arabanın teslimatını gerçekleştirmişti ki bu sayı, 2018'in son çeyreğinde teslim edilen araçlardan %30 daha düşüktü. Tesla, tekrar performans canlanması için ikinci çeyrekte 90 binleri görmek istiyor.

Toplam sayının 80 bin ile 90 bin arasında olacağı tahmin edilse de geçtiğimiz ay Tesla stoklarında %20'lik bir sıçrama gözlemlendi ki stoktaki bu araçların teslimata çıkması halinde hedef olan 90 bin barajı da rahatlıkla geçilebilir.

Ancak burada şöyle bir ihtimal ortaya çıkıyor ki araba üreten köklü ve büyük şirketler, üretimlerinin eksik olmasından değil fazla olmasından korkuyor. Eğer ki çok fazla üretilirse, verimsiz bir aşırı kapasite oluşur ve bunun sonucu da araçlarda indirim yapmaya varır.

Bu noktada asıl merak edilmesi gereken şey Tesla'nın kaç araç ürettiği değil aslında. Asıl önemli olan nokta Tesla'nın üretim ve satış seviyesi. 2018 yılında BMW, ABD'de 18 araba ve kamyonetten oluşan serisiyle toplamda 311 bin adet satış gerçekleştirmişti. Tesla ise aynı yıl 200 bin araç satışı gerçekleştirmişti ancak sadece üç modelle bu sayıya ulaşmıştı.

Bu bağlamda bakıldığında Tesla'nın sürekli daha fazla araç satmak için baskılanması pek de doğru bir bakış açısı değil. Ancak borsada şu an için böyle bir bakış açısı hakim değil, doğal olarak daha fazla teslimatın yerine getirilmesini istiyorlar.

Peki sizin tahmininiz nedir? Sizce Tesla, ikinci çeyrekteki 90 bin hedefini gerçekleştirebilir mi yoksa altında mı kalır?