Tesla'nın Gözcü Kamerasına Takılan İlginç Anlar (Video)

Tesla, elektrikli otomobillerine hem güvenlik amacıyla hem de otonom sürüşe destek olması için çeşitli kameralar yerleştiriyor. Bu kameraların kaydettiği görüntüler arasında ilginç sahneler de yer alıyor. Bazı sahneler doğrudan doğruya komik, bazıları ise göz alıcı.

TeslaCam ve SentryMode videolarından bazılarını aşağıda blabilirsiniz.

Tesla Vs Market Arabası

Bu videodaki arkadaşın kötü niyetli mi olduğu yoksa market arabasının sorun mu çıkardığı çok belli olmasa da, Tesla'ya yandan çarptığı gözüküyor. Arabanın gözcü modunun olması herkesi durduramıyor. Videodaki kişi, "Ne gereği vardı ki?" diye sorulmasına neden oluyor.

Belgelerle Kaza Kayıt Hizmeti Verilir

Bu videoda, ABD'nin San Antonio kentinde iki araç, ciddi bir kazaya karışıyor. Olay yerindeki bir Tesla, kaza anını yakalamayı başarıyor. Suçlu olan, yolun ters tarafına geçiş ve sollama yasak olduğu halde geçen arabadaki arkadaş bu arada. Neden böyle şeyler yapmamamız gerektiğini bize alenen gösteriyor. Tesla sürücüsü, kaza görüntülerini istemeleri halinde sürücülere verebileceğini belirtti.

Zincirleme Kazalar da Hizmete Dahil

Burada, kazanın tamamında olmasa da başlangıcında yaşananlara tanık olmamızı sağlayan bir Tesla kamerası iş başında. Lastik yakarak fren yapan bir Sedan ile başlayan süreç, birbirlerine çarpan arabaları içeriyor. Kazanın sonu ise Tesla kamerasından gelen görüntülerde yer almıyor.

Otomatik Pilot Hayat Kurtarabiliyor

Son zamanlarda sık sık karşımıza çıkan "Tesla Otomatik Pilotu Hayat Kurtardı" haberlerinin mutlaka videosu oluyor. Bu videolar da genelde TeslaCam'lerden geliyor. Aşağıda yer alan videoda da bu vakaların bir örneğini görüyoruz. Araç, diğer otomobille çarpışmadan hemen önce sürücüsüne adeta "Nereye gidiyorsun?" diyerek şeridine geri dönüyor.