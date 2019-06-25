Tesla'nın Elektrikli Motorlu Kamyonu Semi'nin Prototipi İlk Kez Görüntülendi

Otomobil sektörüne kattığı elektrikli ve otomatik pilot özelliğine sahip olan araçlarla ön plana çıkan Tesla, 2017 yılında elektrikli bir kamyonla ilgili çalışacaklarını ve üretimin 2019 yılında başlayacağını açıklamıştı. Tesla Semi olarak adlandırılan bu elektrikli kamyonla ilgili bugüne kadar farklı söylentiler ortaya çıkmış olsa da Tesla'nın elektrik motorlu kamyonu ilk kez Amerika'nın Kaliforniya eyaletinde görüntülendi. Kuzey Kaliforniya'da görüntülenen Tesla Semi'nin bir prototipi, şirketin Rocklin'de bulunan satış mağazsında ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre bu prototip, nerdeyse tüm ülkeyi test amaçlı olarak dolaşmıştı ancak net olarak gören kimse yoktu. Ancak artık, Tesla'nın üretimini 2020 yılına sarkıttığı bu elektrikli kamyonun nasıl görüneceğini biliyoruz. İşte Tesla'nın elektrikli motorlu kamyonu;

Tesla tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin 2017 yılında bu kamyonun lansmanı sırasında bahsettiği özellikler, geçen süre içerisinde biraz daha geliştirilmiş durumda ve şirketin CEO'su Elon Musk'a göre de bu kamyonun farklı menzillere sahip olan iki farklı modelinin olacak. Musk'ın ifadelerine göre Tesla Semi, 482 kilometre ve 800 kilometre menzile sahip olan iki farklı model olarak üreticilecek.

Şirket tarafından yapılan açıklamalarda bu kamyonun bir süre daha mağazanın önünde kalacağı ve insanların incelemelerine imkan sunacağı belirtildi. Detaylı özellikleri bilinmese bile bu kamyonun görünüşü dışında fiyatının da yaklaşık olarak belli olduğunu söylemek mümkün görünüyor. Buna göre Tesla Semi, 150 bin ve 180 bin dolarlık fiyat etiketlerine sahip olacak.