Tesla'nın Elektrikli Kamyonu Geldi!

Tesla'nın yeni elektrikli kamyonu Tesla Semi, SpaceX'le paralel düzenlenen bir etkinlikte tanıtıldı.



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Firmanın yeni kamyonu, minimalist tasarımdan vazgeçmiyor. Yalnızca ayna ve arka tarafın üzerinde bulunan sensör bölgesinde dışarı taşan tasarım, Tesla'dan görmeye alıştığımız gibi gelecekten gelmiş gibi görünüyor. CEO Elon Musk, kamyonun "bir kurşun gibi" tasarlandığını belirtiyor.



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804 kilometrelik menzile sahip Tesla Semi, Enhanced Autopilot dahil olmak üzere birçok teknolojiye sahip. Aracın kamyonlara özel keskin viraj önleme, kör nokta algılama ve filo yönetimi için veri günlüğü tutma gibi özellikleri de var.



Buna karşın Tesla'nın elektrikli taşıtlarda artık yalnız olmadığını belirtmek gerekiyor. Daimler, Cummins ve Toyota'nın da elektrikli kamyon prototipleri var ve Volvo, bu senenin ilk başlarında melez yarı kamyonunu göstermişti. Ancak Toyota'nın dışındaki kamyonlar, muhtemelen birkaç sene içinde yola çıkmayacaklar.



Tesla'nın kamyonunu rakiplerinden ayıran bir başka özelliği, 643 km'lik menzil için yeni Megacharger'lar yardımıyla 30 dakikada şarj olabilmesi. Karşılaştırma yapmak gerekirse Tesla'nın kamyonu 804 km menzile sahipken Daimler'ın E-Fusio Vison One'ı, 354 km gidebiliyor.



Tesla, elektrikli motorlarının verimliliği ve filo yönetimi yetenekleri konusunda nakliye firmalarını ikna etmeyi başarırsa, bu hem çevre, hem de Tesla için ciddi bir adım olacak.



Yeni Roadster 2020'de Geliyor





Tesla'nın yeni Roadster'ı, firmanın Semi etkinliğinde ortaya çıktı.



200kWh'lık piliyle yaklaşık 1000 km yol kat edebilen Roadster, Elon Musk'a göre sizi "şarj etmeden Los Angeles'tan San Fransciso'ya götürüp geri getirebiliyor". 96 km/saat hızına 1,9 saniyede ulaşan hızlı aracın ulaşabildiği en yüksek hız, 400km/saat.



Dört koltuklu araç, Musk'a göre "benzinli araçlara vurulmuş sert bir darbe". 2020'de piyasaya sürülecek otomobile sahip olmak istiyorsanız, şimdiden varınızı yoğunuzu kenara ayırmaya başlayın. 200.000 dolara satılacak olan otomobilin giriş modelini ayırtmak için 50.000 dolar ödemeniz gerekiyor. 250.000 doları cebinizden çıkarabilecekseniz, 1.000 adet üretilecek "Founders Edition"ın sahibi de olabilirsiniz.



Etkinliğe küçük bir grubun katıldığını ve 50.000 dolar ödeyerek Roadster'larını ayırttıklarını belirtelim.



