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Tesla'nın dördüncü çeyrek araç teslimatı rekor düzeyde

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla 2019'un son çeyreğinde 112 bin araçla diğer tüm çeyreklere göre en fazla teslimatı gerçekleştirdi.

03.01.2020 17:04 | Son Güncelleme: 03.01.2020 17:04
Tesla'nın dördüncü çeyrek araç teslimatı rekor düzeyde

ABD merkezli elektrikli araç üreticisi Tesla 2019'un son çeyreğinde 112 bin araçla diğer tüm çeyreklere göre en fazla teslimatı gerçekleştirdi. Firma, dördüncü çeyrekte 105 bin adet araç üretmişti.

Şirket, 2019 boyunca teslimatlarını yüzde 50 artırarak 367 bin 500 araca yükseltti. Tesla'nın Çin'de bulunan Gigafactory'sinde ürettiği 1,000 adet aracın teslimatı da başladı.Şirket hisseleri açılış öncesi yüzde 2.0 yükseldi.


Kaynak: DHA
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