Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Canlı Yayında Esrar İçti

Teknoloji alanındaki önemli üretim yapıp, önemli fikirler üretmesi nedeniyle geleceği belirleyen adam olarak tanınan Tesla'nın sahibi Elon Musk, konuk olduğu canlı yayın programında esrar içti.

CANLI YAYINDA ESRAR İÇTİ

ABD'de YouTube üzerinden yayınlanan bir radyo programına konuk alan Musk, kameralar önünde esrar içti. Sunucunun uyuşturucu maddeyi içmeye başlamasına en başta şaşırarak tepki veren Musk, daha sonra sunucunun elinden esrarı alarak içmeye başladı.