Tesla'nın bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni aracı
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Tesla'nın bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni aracı

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick up aracını tanıttı.

22.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:27

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu , "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick up aracını tanıttı.

Cybertruck'un teknik özellikleri neler? Ne zaman ve ne kadara satılacak?

Kaynak: Euronews.com


Haber Videosu: Tesla'nın bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni aracı
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