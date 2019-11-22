Tesla'nın bilim kurgu filminden esinlendiği Cybertruck adlı yeni aracı

22.11.2019 17:27 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:27

Elektrikli otomobil devi Tesla'nın kurucusu Elon Musk, "Cybertruck" olarak adlandırılan Tesla'nın ilk pick up aracını tanıttı.

Cybertruck'un teknik özellikleri neler? Ne zaman ve ne kadara satılacak?