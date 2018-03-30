Tesla Model S'leri Çağırdı

Tesla, hidrolik direksiyon sorunu nedeniyle 123.000 Model S otomobilini geri çağırdı. Firmanın müşterilerine gönderdiği epostaya göre geri çağırmanın nedeni, "hidrolik direksiyon cıvatalarında gözlenen aşırı korozyon".

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Sorun, sadece Nisan 2016'dan önce üretilen otomobilleri etkiliyor. Tesla, sorunla ilgili herhangi bir kaza veya yaralanma kaydının olmadığını söylüyor. Firmanın amacı, sorunun ilerlemesini engellemeye yönelik bir önlem almak.

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Tesla'nın açıklamasına göre "cıvatalar hasar görse dahi sürücü, otomobili yönlendirebiliyor ancak hidrolik yardım azaldığı veya ortadan kalktığı için daha çok güç kullanmak gerekiyor". Bu durum, "otomobili düşük hızlarda sürmeyi zorlaştırıyor ancak yüksek hızda yüksek bir direksiyon kuvveti gerekmediğinden önemli bir etkisi yok".

Randevu Almalısınız

Model S'teki sorunla ilgili eposta alan müşteriler, Tesla'ya göre otomobillerini kullanmaya devam edebilirler. Ancak yerel bir Tesla servisinden randevu almaları gerekiyor. Onarım yaklaşık 1 saat sürüyor.

Sorun büyük gibi görünmese de Tesla'nın şu sıralar sorun yaşamak istemediğini biliyoruz. Firma en yeni Model 3'te de üretim sorunları yaşıyor ve geçtiğimiz günlerde yaşanan ilk ciddi kazayla oldukça meşgul.