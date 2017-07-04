Tesla Model 3 Geldi!

Tesla'nın elektrikli sedan'ı Model 3, firmanın yaptığı açıklamaya göre üretime hazır. CEO Elon Musk'ın SN1 olarak adlandırdığı ilk otomobilin üretimi Cuma günü tamamlanacak.



Bu haberi Twitter'da paylaşan Musk'a göre Model 3, tüm "düzenleme gereksinimlerini" geçti ve hatta planlanan tarihten iki hafta önce tamamlanacak. Musk, 28 Temmuz'da ilk 30 Model 3'ün müşterilere teslim edileceği bir "devretme partisi" düzenleyeceklerini de duyurdu. Üretimin "üssel" biçimde artacağını yani giderek hızlanacağını söyleyen Musk'ın firması, Ağustos'ta 100, Eylül'de 1.500, Aralık'ta ise 20.000 otomobil üretmeyi planlıyor.



İddialı vaatlerini zamanında yerine getirmekte genellikte zorlanan Tesla için tüm bunlar gayet iyi şeyler. Model 3 Tesla için çok önemli kilometre taşı çünkü lüks modellere kıyasla çok daha fazla satılacak olan uygun fiyatlı bir araç. Model 3 aynı zamanda Musk'a göre Model S'in üretimine kıyasla birkaç kat daha otomatik biçimde üretiliyor.



