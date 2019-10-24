Tesla karamsarları şaşırttı, hisseler yüzde 21 ralli yaptı
Tesla piyasalar zarar beklerken kar açıklayınca karamsarları şaşırtarak bu yılki kayıplarının çoğunu sildi ve şirketin hisseleri yüzde 21'lik ralliyle Tesla'nın piyasa büyüklüğüne bir gecede 9 milyar dolar ekledi.
24.10.2019 17:59
Tesla piyasalar zarar beklerken kar açıklayınca karamsarları şaşırtarak bu yılki kayıplarının çoğunu sildi ve şirketin hisseleri yüzde 21'lik ralliyle Tesla'nın piyasa büyüklüğüne bir gecede 9 milyar dolar ekledi.
Kaynak: Dunya.com