Tesla karamsarları şaşırttı, hisseler yüzde 21 ralli yaptı

24.10.2019 17:59

Tesla piyasalar zarar beklerken kar açıklayınca karamsarları şaşırtarak bu yılki kayıplarının çoğunu sildi ve şirketin hisseleri yüzde 21'lik ralliyle Tesla'nın piyasa büyüklüğüne bir gecede 9 milyar dolar ekledi.