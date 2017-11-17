Tesla İlk Elektrikli Tırını Tanıttı

Elektrikli araç ve elektrikli araç motor parçaları tasarlayan Amerikan şirketi Tesla, ilk elektrikli tırını tanıttı.



Tesla'nın Üst Yöneticisi Elon Musk, California eyaletinde Hawthorne'daki merkezinde tanıtılan tırın, şarj edildikten sonra 804 kilometre yol kat etme özelliğine sahip olduğunu açıkladı.



Musk, üretimine 2019 yılında başlanacak tırın, yakıt tasarrufu sağlayan dizel emsallerinden daha az masraflı olacağını söyledi.



Öte yandan Musk, tırın öngörülen fiyatı konusunda bilgi vermedi.



Tesla ayrıca ilk spor aracı Roadster'ın yeni versiyonunun tanıtımını yaptı.



Roadster'ın şarj edildikten sonra yaklaşık bin kilometre yol kat edebileceği, saatte maksimum 402 kilometre sürat yapabileceği ve 4,2 saniyede 160 kilometre hıza çıkabileceği belirtildi.



2020'de üretimine başlanacak yeni Roadster'ın taban fiyatının 200 bin dolar olacağı kaydedildi.