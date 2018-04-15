Tesla ile Honda'nın Birleşiminden Üretilen Teslonda, Hız Rekoru Kırdı

Bundan yaklaşık iki ay öncesinde içerisinde "Tesla" geçen en fantastik modifikasyon çalışmalarından birisine sizlerle birlikte tanık olmuştuk. Tesla'nın yanı sıra Honda Accord'un 70'li yılları içerisine alan ilk jenerasyonunun da yer aldığı bu projede, içten yanmalı motorun yerine 400 kW (536 beygir) güç üreten bir "Performance Large Tesla Drive Unit"in kullanılmasıyla ortaya bir drag canavarı çıkmıştı.

0'DAN 100 KM'YE 2,5 SANİYENİN DE ALTINDA ÇIKTI

Jason Hughes tarafından kurulan HSR Motors'un geliştirdiği ve "Teslonda" olarak nitelendirilen bu model için, o dönem paylaşılan teknik veriler arasında en dikkat çeken parça ivmelenme bölümündeydi. 0'dan 100'e hızlanmasını sadece 2,7 saniyede tamamlayarak dikkatleri üzerine çekmeyi başaran bu "melez prens" aradan geçen iki aylık zaman diliminin ardından kendi rekorunu 0,3 saniye iyileştirmeyi başardı.

Log'un haberine göre, diğer kullanıcılara örnek olacak Şubat ayında elde dilen 2,7 saniyelik değerin ardından aracının 2,5 saniyenin de altına inebilecek potansiyele sahip olduğunu vurgulayan Jason Hughes, bugün itibarıyla elde ettiği 2,48 saniyelik derece ile sözünü kanıtlıyor.

KLASİK OTOMOBİLLERİ ELEKTRİKLİ OTOMOBİLE ÇEVİRİYOR

Kurduğu markası altında kullanıcılara Tesla batarya modülleri, özel yapım kontrol sistemleri ve üniteler satan Hughes, içten yanmalı araçlara sahip olan ve kendisi gibi bu araçları birer elektrikli otomobile çevirmek isteyenlere yardımcı oluyor. Projesinde Tesla'nın yanı sıra Chevrolet Bolt'un batarya paketinden de faydalanan başarılı geliştiricinin adını ileriki vadede çok daha fazla duyabiliriz