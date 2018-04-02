Tesla İflas Etti. Ama Sonra...

1 Nisan tarihinde yayımlanan hemen her habere şüphe ile yaklaşmakta fayda var ve şakalarıyla ün kazanan Elon Musk söz konusu olduğunda bu durum daha da doğru oluyor.

İLGİLİ HABER Tesla Model S'leri çağırdı

Musk, 1 Nisan gününün erken saatlerinde gönderdiği gizemli bir tweet ("Önemli haberler birkaç saat içerisinde...") ile takipçilerini beklenti ile doldurmaya başladı. Daha sonra da gönderdiği seri tweetler ile elektrikli araba firması Tesla'nın "son dakikada toplu Paskalya Yumurtası satışı" çabalarına rağmen iflas ettiğini söyledi. Tahmin edebileceğiniz gibi Musk'ın bu seferki hedefi, son zamanlarda çıkan iflas söylentileriydi. Tabii ki Musk'ın bu haber için seçtiği tarih ve "Paskalya Yumurtası satışı" ile "Bölüm 14 buçuk" iflası duyurusu şaka alarmlarının çalması için yeterliydi.

İLGİLİ HABER Elon Musk uzaya araba mı gönderiyor

Eğer şakanın gerçekliğinden halen emin değilseniz, Musk'ın gönderdiği son tweet'in bütün şüpheleri ortadan kaldırdığı rahatlıkla söylenebilir. Bu son tweet'te Musk, üstünde "Bankwupt!" (iflas eden kişi anlamına gelen "Bankrupt" kelimesinin daha "sevimli" bir şekli) yazan bir karton parçası ile bir Tesla Model 3'ün yanında sızmış olarak gözüküyordu.