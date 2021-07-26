Tesla'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar dolarlık rekor kar
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tesla'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar dolarlık rekor kar

Tesla'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar dolarlık rekor kar
Anadolu Ajansı / Dilara Zengin - Haberler | Ekonomi

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,1 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın karı, bu yılın ikinci çeyreğinde 1,1 milyar dolar ile rekor seviyeye ulaştı.

Tesla, 2021'in ikinci çeyreğine ait bilançosunu açıkladı.

Buna göre, şirketin net karı yılın ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 998 artarak 1,1 milyar dolara çıktı. Tesla'nın net karı geçen yılın ikinci çeyreğinde 104 milyon dolar olarak açıklanmıştı. Böylece şirketin karı ilk kez bir çeyrekte 1 milyar doları aştı.

Şirketin bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği gelir ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 98 artışla 11,9 milyar dolara yükseldi. Şirket, geçen yılın ikinci çeyreğinde 6 milyar dolar gelir elde etmişti.

Elektrikli otomobil üreticisinin geçen yılın ikinci çeyreğinde 0,44 dolar olan hisse başına karı da bu yılın ikinci çeyreğinde 1,45 dolar oldu.

Tesla, nisan-haziran döneminde dünya genelinde 200 binin üzerinde aracın teslimatını gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dilara Zengin

Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,60 seviyelerinden işlem görüyor
Haftaya yükselişle başlayan dolar, 8,60 seviyelerinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
Dünyanın en büyük süper yatlarından biri olan 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti
Dünyanın en büyük süper yatlarından biri olan 'Dilbar', İstanbul Boğazı'ndan geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fazıl Küçük Bülent Turan Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Derya Uluğ Yıldız Tilbe Bülent Serttaş Mehmet Ali Erbil
Spor Muslera Mesut Özil Alper Yılmaz Rachid Ghezzal Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Tesla'dan ikinci çeyrekte 1,1 milyar dolarlık rekor kar - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.7.2021 00:00:56. #1.15#

title