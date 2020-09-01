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Tesla'dan 5 milyar dolarlık hisse satışı

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 5 milyar dolarlık hisse senedi satmayı planladığını duyurdu.

Tesla'dan 5 milyar dolarlık hisse satışı
01.09.2020 19:27 | Son Güncelleme: 01.09.2020 19:30

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, 5 milyar dolarlık hisse senedi satmayı planladığını duyurdu.

Şirket, hisse değerinin bu yıl yaklaşık yüzde 500 değer kazanmasının ardından yeni hisse senedi satış programını açıkladı.

Tesla'nın ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'na (SEC) sunduğu raporda, 5 milyar dolara kadar hisse senedi satışı yapılmasının planlandığı kaydedildi.

Söz konusu raporda, aralarında Goldman Sachs, Bank of America, Citigroup, Deutsche Bank ve Morgan Stanley'in de bulunduğu 10 banka aracılığıyla "zaman zaman" hisse satışı yapılacağı bildirildi.

Öte yandan Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Tesla'nın Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, 115,4 milyar dolara ulaşan mal varlığıyla dünyanın en zengin üçüncü ismi oldu.

Tesla hisselerindeki yükselişle servetini artıran Musk, 110,8 milyar dolarlık mal varlığına sahip Facebook'un Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'i listede geride bıraktı.

Kaynak: AA

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