30.12.2019 13:30 | Son Güncelleme: 30.12.2019 13:30

ABD merkezli elektrikli otomotiv üreticisi Tesla, Çin'de ürettiği ilk otomobilleri teslim etti. Tesla'nın, Şanghay'daki fabrikasında ürettiği 15 adet "Model 3" aracı, fabrika çalışanları satın aldı.

Yeni otomobilin satış fiyatı 50 bin dolar.

Şanghay'daki tesis ise Çin'de yabancıların tamamına sahip olduğu ilk otomotiv fabrikası.

Tesla'nın da ABD dışında sadece Çin'de fabrikası var.

Tesla, dünyanın en büyük otomotiv pazarı olan Çin'deki varlığının, ABD-Çin ticaret savaşının etkilerini azaltmasını umuyor.

Tesla Başkan Yardımcısı Tao Lin, Şangay hükümet yetkililerinin ve fabrika çalışanlarının katıldığı teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Bugünden itibaren Çin yapımı Model 3 araçları Çin'in büyük caddelerinde kullanılmaya başlanacak" dedi.

Çin'de geçen yıl yeni enerji kaynaklarının kullanıldığı 1,3 milyon araç satıldı.

Tesla, ülke çapında bakım ve tamir ile şarj merkezleri inşa ettiğini de açıkladı.

Şirket yönetimi, bu merkezleri gelecek yıl ikiye katlamayı, fabrikada çalışan sayısını da 600'den 1500'e çıkarmayı planladıklarını duyurdu.