Tesla Çin'de ürettiği ilk Model 3 araçları 7 Ocak'ta sahiplerine teslim edecek
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Tesla Çin'de ürettiği ilk Model 3 araçları 7 Ocak'ta sahiplerine teslim edecek

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şangay kentinde kurduğu dev fabrikasında ürettiği Model 3 araçlarının halka ilk teslimatını 7 Ocak'ta yapacağını açıkladı. Firma 30 Aralık'ta aynı zamanda fabrika çalışanı 15 müşterisine Çin yapımı araçları teslim etmişti

02.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:23
Tesla Çin'de ürettiği ilk Model 3 araçları 7 Ocak'ta sahiplerine teslim edecek

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şangay kentinde kurduğu dev fabrikasında ürettiği Model 3 araçlarının halka ilk teslimatını 7 Ocak'ta yapacağını açıkladı.


Firma 30 Aralık'ta aynı zamanda fabrika çalışanı 15 müşterisine Çin yapımı Model 3'leri teslim etmişti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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