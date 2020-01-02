Tesla Çin'de ürettiği ilk Model 3 araçları 7 Ocak'ta sahiplerine teslim edecek
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şangay kentinde kurduğu dev fabrikasında ürettiği Model 3 araçlarının halka ilk teslimatını 7 Ocak'ta yapacağını açıkladı. Firma 30 Aralık'ta aynı zamanda fabrika çalışanı 15 müşterisine Çin yapımı araçları teslim etmişti
02.01.2020 14:23 | Son Güncelleme: 02.01.2020 14:23
ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla, Çin'in Şangay kentinde kurduğu dev fabrikasında ürettiği Model 3 araçlarının halka ilk teslimatını 7 Ocak'ta yapacağını açıkladı.
Firma 30 Aralık'ta aynı zamanda fabrika çalışanı 15 müşterisine Çin yapımı Model 3'leri teslim etmişti. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com