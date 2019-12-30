Tesla Çin'de üretilen ilk "Model 3" otomobilleri teslim etti

30.12.2019 10:39 | Son Güncelleme: 30.12.2019 10:39

– ABD merkezli elektrikli otomotiv üreticisi Tesla, Çin'de bulunan Gigafactory 3'te ürettiği ilk Model 3 otomobilleri teslim etti.

Şirket twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tesla, Çin'deki Gigafactory 3'te üretilen ilk Model 3 otomobilleri BUGÜN teslim ediyor. Model 3ler için sıraya girenlerden 15'i Tesla çalışanları" dedi.

Çin merkezli Gigafactory 3, Tesla'nın ABD dışındaki ilk üretim merkezi. Tesla Model 3 sedan otomobillerin üretiminin Ekim ayında başladığı fabrikada yıllık 250 bin araç üretimi hedefleniyor.

Kaynak: DHA

- İstanbul