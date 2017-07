Tesla, ABD'de Liderliği Kaybetti

NEW Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, ABD'nin piyasa değeri en yüksek otomotiv firması olma unvanını kaybetti.



New York Borsasında bugün hisse başına değeri 309,61 dolara kadar gerileyen Tesla'nın piyasa değeri 47,17 milyar dolara düştü.



Bu sonuçla, Tesla, 10 Nisan'da General Motors'u geride bırakarak elde ettiği ABD'nin piyasa değeri en büyük otomotiv firması olma unvanını da kaybederek bu alanda ikinci sıraya gerilemiş oldu.



General Motors'un hisse başına değeri ise New York Borsasında bugün en yüksek 35,16 dolardan işlem görürken, şirketin piyasa değeri 52,22 milyar dolara yükseldi. Böylece, General Motors tekrar ABD'nin piyasa değeri en yüksek otomotiv firması oldu.



Dünya sıralamasında da geriledi



Ayrıca, Tesla'nın hisselerindeki sert düşüş firmanın dünyanın en değerli 4'üncü otomotiv şirketi olma unvanını da kaybetmesine neden oldu.



9 Haziran'da Alman otomotiv devi BMW'yi geride bırakan Tesla, bugünkü hisselerindeki düşüşün ardından dünyanın en değerli otomotiv şirketleri arasında 6'ncı sıraya geriledi.



BMW'nin piyasa değeri ise bugün yaklaşık 53 milyar dolar olurken, şirket bu alanda 4'üncü sıraya yükseldi. General Motors ise 5'inci sırada yer aldı.



Dünyada piyasa değeri en yüksek otomotiv şirketleri arasında Toyota zirvede yer alırken, Volkswagen ikinci, Daimler AG ise üçüncü sırada geliyor.



Uzmanlar, Tesla'nın "dünyanın en güvenli aracı" olma iddiasına karşın, şirketin henüz herhangi bir "güvenli araç ödülü" kazanamadığına işaret ederken, firmanın hisselerinin yakın zamanda sert düşüş kaydettiğini vurguluyor.



Tesla'nın hisse başına değeri, 23 Haziran'da tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 383,45 dolara ulaşmasından bugüne yüzde 19,2 geriledi.