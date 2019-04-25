Tesla 702 Milyon Dolar Zarar Açıkladı

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla, yılın ilk çeyreği için 702 milyon dolar zarar açıkladı. Şirketin gelirleri bir önceki çeyreğe göre yüzde 37 azaldı.

Tesla'nın duyurusundan önce Wall Street'te şirketin çok büyük miktarda bir zarar açıklaması beklentisi hakimdi. Ancak Tesla'nın zararı beklentilerin iki katından da fazla çıktı.

Açıklamadan hemen sonra Tesla'nın hisselerine sert satış gelse de hisse fiyatı kısa süre içinde yataya döndü.

Şirket, geçen yılın son iki çeyreğinde üst üste kar açıklamıştı. 2018'in son çeyreğinde Tesla 139 milyon dolar kar, 7.2 milyar dolar da gelir elde ettiğini duyurmuştu.



'Tesla ilk kez ciddi bir rekabetle karşı karşıya'

Piyasa uzmanları, Tesla'nın zararını birkaç unsura bağlıyor.

Bunlardan biri Ocak'tan itibaren, Tesla müşterilerine uygulanan 7,500 dolarlık vergi indiriminin yarıya düşürülmesi. Şirket, bu kararın satışlarına etkisini azaltmak için otomobil fiyatlarını 2,000 dolar indirmişti.

İkinci en önemli neden olarak da Porsche, Audi, Mercedes ve Hyundai'nin de elektrikli otomobil pazarına girmesi ve şirketin ilk kez gerçek bir rekabetle karşı karşıya olması gösteriliyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, açıkladıkları zarara rağmen şirketin önümüzdeki dönemlere ilişkin beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Musk, Tesla'nın ürettiği üç modele de büyük bir talebin olduğunu belirtti.

Şirket, bu ayın başlarındaki açıklamasında yılın ilk üç ayında 63,000 adet araç sattığını duyurmuştu. Bu, bir önceki çeyreğe göre yüzde 31'lik bir düşüş anlamına geliyor.