TESL CUP #7 şampiyonu Çamlıca Epor oldu
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TESL CUP #7 şampiyonu Çamlıca Epor oldu

16.02.2021 14:42 | Son Güncelleme: 16.02.2021 14:47
TESL CUP #7 şampiyonu Çamlıca Epor oldu

Toplamda 51 Counter Strike: Global Offensive takımının kıyasıya mücadele ettiği TESL CUP #7 tamamlandı.

Yapılan turnuvaya 8 farklı ülkeden 36 yabancı uyruklu oyuncu katıldı. Toplamda 320 esporcunun mücadele ettiği turnuvayı ülkemizin başarılı espor kulüplerinden Çamlıca espor kazandı. Final karşılaşmasında Unity Espor takımı ile karşılaşan Çamlıca Espor 1-0 yenik duruma düşmesine rağmen mücadeleyi 2-1 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı.

Turnuva ödülleri işe şu şekilde dağıtıldı;

300TL

150TL

50TL

Inferno, Dust2 ve Nuke haritalarının oynandığı final karşılaşması twitch.tv/teslgaming kanalı üzerinden canlı olarak yayınlandı.

İlerleyen günlerde yapılacak olan "Azerbaycan Dostluk Şampiyonasına" katılmaya hak kazanan takımlarda belli oldu!

Çamlıca Espor

Unity Espor

Paris Espor

Nosferantus Espor

Önümüzdeki hafta yapılacak bir başka turnuva ile seri tamamlanacak. Bu turnuvanın ardından 4 takım daha Azerbaycan Dostluk Şampiyonasına gitmeye hak kazanacak. Turnuva tarihlerinden haberdar olmak için Türkiye Elektronik Sporlar Ligi'nin Instagram ve Twitter hesaplarını takip edebilirsiniz.

Kaynak: Playerbros

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