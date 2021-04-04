TESKOMB İzmir Birlik Başkanı Salahaddin Hünü korona virüse yenik düştü
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TESKOMB İzmir Birlik Başkanı Salahaddin Hünü korona virüse yenik düştü

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TESKOMB İzmir Birlik Başkanı Salahaddin Hünü korona virüse yenik düştü

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) İzmir Birlik Başkanı Salahaddin Hünü (76), korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri (TESKOMB) İzmir Birlik Başkanı Salahaddin Hünü (76), korona virüse yenik düşerek hayatını kaybetti.

Geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalan TESKOMB İzmir Birlik Başkanı Salahaddin Hünü (76), fenalaşarak özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Bir süredir tedavi altında olan Hünü, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Ölümüyle esnaf teşkilatını yasa boğan Salahaddin Hünü, 29 yıldır TESKOMB İzmir Birlik Başkanlığı görevini yürütüyordu. Hünü'nün cenazesi 5 Nisan Pazartesi günü öğle namazını müteakip Urla Çeşmealtı Güvendik Mezarlığına defnedilecek. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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