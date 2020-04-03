TESKOMB'dan Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon lira destek
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB), Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon lira bağışla katkıda bulundu.
03.04.2020 22:52 | Son Güncelleme: 03.04.2020 22:52
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Merkez Birliği (TESKOMB), Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon lira bağışla katkıda bulundu.
AA muhabirinin TESKOMB yetkililerinden edindiği bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na TESKOMB'da katıldı.
Bu kapsamda TESKOMB, Milli Dayanışma Kampanyası'na 7 milyon lira bağış yaptı.
Kaynak: AA