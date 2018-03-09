Teskomb 28'inci Bölge Birliği Kongresini Şırnak'ta Yaptı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri 28 inci bölge birliği olağan genel kurul toplantısı Şırnak'ın Cizre ilçesinde yapıldı.

Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'tan oluşan 28' inci bölge birliği 3 yılda bir yapılan olağan Genel kurul toplantısını Cizre'de bir otelde gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen genel kurul toplantısında, mevcut bölge başkanı Mehmet Emin Varan tekrardan güven tazeleyerek başkan oldu. Varan, "28'inci Kredi Kefalet Kooperatifi bölge birliği bugün Şehr-i Nuh coğrafyasında genel kurulu yapmış bulunmaktayız. Burada 28'inci bölge birliği 3 tane ilden oluşup 24 tane kooperatif bulunmaktadır. Bugün kongremizi yaptık. Kongremizde yeni seçilen arkadaşlarımızla birlikte 3 yıl boyunca yolumuza devam edeceğiz. 3 yılda bir genel kurullarımızı bölgede yapıyoruz. Bu sende burada yaptık. Nasip olursa 3 yıl sonra Urfa'da yapacağız. Böyle değişik şekilde genel kurullarımızı icra edeceğiz" dedi. - ŞIRNAK