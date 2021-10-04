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'Teşkilat' yeni sezonda tüm kategorilerde zirvede

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'Teşkilat' yeni sezonda tüm kategorilerde zirvede

TRT 1 ekranlarının büyük beğeniyle izlenen dizisi 'Teşkilat', 3 Ekim Pazar akşamı yayınlanan on altıncı bölümüyle günün en çok izlenen yapımı oldu.

Teşkilat, Total'de 7.15 izlenme oranı, AB'de7.95 zlenme oranı, ABC1'de ise 8.27 izlenme oranıyla izleyiciyi ekran başına kilitledi.

'Teşkilat', aksiyon dolu heyecanlı sahneleri ve görkemli prodüksiyonu ile büyük beğeni toplarken #Teşkilat etiketiyle sosyal medyaya da damgasını vurdu.

Mavi Vatan gemisindeki patlama Doğu Akdeniz'de bir çevre felaketine neden oldu. Patlamanın araştırılması için uluslararası araştırma komisyonu kurulmasına karar verildi. Ekibimiz bir an önce bu felaketin gemiye yapılan bir sabotaj sonucunda gerçekleştiğini tüm dünyaya kanıtlamak ve Türkiye'yi suçlamalardan aklamak için harekete geçti.

Ekip tarafından sorguya alınan Ceren, sadece Serdar'a konuşacağını söyleyince, hafızasını geri kazanan Serdar tedavisinin tamamlanmasını beklemeden görevinin başına döndü. Serdar'ın Ceren'den aldığı bilgi üzerine operasyona başlandı. Güney Kıbrıs'a giden ekip, saldırının sorumlularından biri olan Simon'u ele geçirdi.

Yıldırım'ın saldırıyla bağlantısını çözmeye çalışan Halit Başkan, Yıldırım'ın arkasındaki gücü ortaya çıkarmak için harekete geçti. Yıldırım'ın karşısına çıkan Halit Başkan, patlamanın hesabını sordu ancak bu görüşme ikilinin geçmişlerinin muhasebesine dönüştü.

Simon'u kurtarmak isteyen silahlı gruptan kaçmaya çalışan Zehra, Serdar ve Hulki, mecburen araçları ile mayınlı araziye girdi. Serdar'ın kullandığı aracın tekerleği bir mayına denk gelince korkunç bir patlama yaşandı...

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