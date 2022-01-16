Teşkilat yeni bölüm ne zaman? Teşkilat 30. bölüm bugün var mı? Teşkilat 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Teşkilat dizisi izlemek isteyen izleyiciler Teşkilat yeni bölüm ne zaman, Teşkilat 30. bölüm bugün var mı, Teşkilat son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Teşkilat bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Teşkilat dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Teşkilat yeni bölüm ne zaman, Teşkilat bölüm bugün mü, Teşkilat yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Son operasyonda üst düzey terör örgütü üyelerinin etkisiz hale getirilmesi Yıldırım ve Elçi'nin yeni bir plan kurmasına sebep olur. Elçi'nin hiç beklenmedik birini saf dışı bırakmasıyla ekip Yıldırım'ın peşine düşer. Çıkılan bu yeni macera kayıpları da beraberinde getirecektir.

Yıldırım, örgütü yeniden yapılandırmak için güçlü bir savunma sisteminin peşine düşer. Ekip üyeleri bunu engellemek için sızma planını devreye soktuğunda, gündemi değiştirecek bir olayın içine çekildiklerinden habersizdir. Elçi'nin öldüğünü sanan ekip büyük bir cenderenin ortasında, Serdar ise geçmişteki bir hesaplaşmanın göbeğinde kalır.

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