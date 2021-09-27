Teşkilat yeni bölüm hangi gün? Pazar mı Pazartesi mi? Teşkilat yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor? - Haberler
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Teşkilat yeni bölüm hangi gün? Pazar mı Pazartesi mi? Teşkilat yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor?

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Teşkilat yeni bölüm hangi gün? Pazar mı Pazartesi mi? Teşkilat yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor?

Yeni sezonu büyük beğeni toplayan Teşkilat dizisinin yeni bölümleri hangi gün ekranlara geliyor merak edildi. Peki, Teşkilat yeni bölüm hangi gün? Pazar mı Pazartesi mi? Teşkilat yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor? İşte bilgiler...

Teşkilat, Tims&B imzalı, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. Teşkilat dizisinin yeni bölümleri ne zaman merak ediliyor. Normalde dizi Pazar günleri yayınlanıyor fakat Pazartesi günü de ekranlara gelmişti. Peki, Teşkilat yeni bölüm hangi gün? Pazar mı Pazartesi mi? İşte ayrıntılar...

Teşkilat her Pazar saat 20:00 'da TRT1'de ekranlara geliyor. Dizinin tekrar bölümleri bazen Pazartesi de yayınlanabiliyor. Mesela bugün 27 Eylül Pazartesi dizinin son bölümü ekranlara gelecek. Yeni bölüm ise haftaya 3 Ekim Pazar günü yayınlanacak.

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Başrollerinde Çağlar Ertuğrul ile Deniz Baysal'ın oynadığı diziden önemli haberler gelmeye devam ediyor. Çekimleri Ankara'da gerçekleştirilen dizinin stoklu ilerlediği ve bir kaç bölümünün önceden çekildiği biliniyor. Çekimleri başlayan ve çalışmaları hızla bir şekilde devam eden ve yayın hayatına atılmak için gün sayan dizinin isminde değişikliğe gidildiği öğrenildi. Kod adı Teşkilat olan yeni dizinin, değişen ismini Gazeteci Birsen Altuntaş twitter sayfasından duyurdu.

Çağlar Ertuğrul : Serdar

Deniz Baysal : Zehra

Mesut Akusta : Mete Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

Ezgi Eyüboğlu : Ceren

Ezgi Şenler : Pınar

Mehmet Usta : Zayed

Tuncer Salman : Hakkı

Nihat Alptuğ Altınkaya : Hulki

Serdar Yeğin : Uzay

Yavuz Bingöl : Adem

Uğur Ahmet Say : Gürcan

Yunus Destebaşı : Mert Çavuş Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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Haber: Teşkilat yeni bölüm hangi gün? Pazar mı Pazartesi mi? Teşkilat yeni bölümü ne zaman, saat kaçta, hangi günler yayınlanıyor? - Haberler
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