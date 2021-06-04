Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 14. Bölüm fragmanı izle!

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Teşkilat yeni bölümde neler olacak merak etti. Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 14. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 14. Bölüm fragmanı izle!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye'ye getirilen Fadi, 'Kale'ye yönelik planlanan saldırıyla ilgili sorguya alınır ancak soruları cevapsız bırakır. Fadi'nin yakalanmasına rağmen, Şef büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren'e talimat verir. Karargâhta yapılan değerlendirmeler sonucunda Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar verilir. Ceren'in Şef başta olmak üzere tüm bağlantılarıyla birlikte yakalanması için operasyon planlanır. Bu sırada büyük saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlarda boy gösterip tehditler yağdırır. Planlanan saldırının detaylarına ulaşmak için farklı yollar arayan Uzay, Fadi tarafından aktarılan paraların izini sürmek için Gürcan'a ihtiyaç duyar. Kale'ye yönelik büyük saldırıyı engellemek için ekip dört bir koldan mücadele verirken onları büyük sürprizler beklemektedir.