Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 14. Bölüm fragmanı izle!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 14. Bölüm fragmanı izle!

Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 14. Bölüm fragmanı izle!
Haberler.com - Haberler | Gündem

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanı heyecanla bekleniyordu. Teşkilat dizisinin yeni bölüm fragmanının yayınlanması sonrası izleyiciler Teşkilat yeni bölümde neler olacak merak etti. Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 14. Bölüm fragmanı izle! İşte, yeni bölümün detayları ve daha fazlası…

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat yeni bölümü ile izleyicilerle buluştu. Yeni bölümde neler olacağı hakkında ip uçları veren fragman izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 14. Bölüm fragmanı izle!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Türkiye'ye getirilen Fadi, 'Kale'ye yönelik planlanan saldırıyla ilgili sorguya alınır ancak soruları cevapsız bırakır. Fadi'nin yakalanmasına rağmen, Şef büyük saldırı planına devam etmesi için Ceren'e talimat verir. Karargâhta yapılan değerlendirmeler sonucunda Ceren için yolun sonuna gelindiğine karar verilir. Ceren'in Şef başta olmak üzere tüm bağlantılarıyla birlikte yakalanması için operasyon planlanır. Bu sırada büyük saldırı için ülkeye gelen teröristler kurdukları düzenekle televizyonlarda boy gösterip tehditler yağdırır. Planlanan saldırının detaylarına ulaşmak için farklı yollar arayan Uzay, Fadi tarafından aktarılan paraların izini sürmek için Gürcan'a ihtiyaç duyar. Kale'ye yönelik büyük saldırıyı engellemek için ekip dört bir koldan mücadele verirken onları büyük sürprizler beklemektedir.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mustafa Şentop Adnan Menderes Süleyman Soylu İbrahim Aydemir
Magazin Beren Saat Şevval Sam Burak Sergen Demet Özdemir
Spor Ali Koç Burak Yılmaz Ergin Ataman Abdullah Avcı Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Teşkilat 14. Bölüm fragmanı izle! - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.6.2021 16:02:00. #1.15#

title