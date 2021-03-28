Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 4. Bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı full HD izle!

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İlk bölümü ile izleyicileri ekrana kilitleyen Teşkilat dizisi yeni bölüm fragmanı araştırılıyor. Teşkilat4. Bölümde nefes kesen dakikalar yaşanırken yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı izle! Teşkilat 4. Bölüm fragmanı izle! Teşkilat yeni bölüm fragmanı full HD izle! Teşkilat nerede çekiliyor? Teşkilat ne zaman, saat kaçta? Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat son bölüm izle! Teşkilat dizisi konusu ve oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar haberimizde…

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Serdar hem diskin hem Ceren'in sırrının peşinde! Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Tam olarak anlaşamasalar da Zehra'dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor. Zehra'yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor! Teşkilat 'Şirket'e ulaşabilecek mi? Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor. Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor. Kurulan bir oyun ile Pascal'a saldırı talimatını veren "Şirket"e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin'e sonra Berlin'de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor. Başrollerinde Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtçu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Tuncer Salman, Nihat Altınkaya ve Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl'ün yer aldığı Teşkilat'ın yapımcılığını Timur Savcı & Burak Sağyaşar, yönetmenliğini ise Yağız Alp Akaydın yapıyor.

TEŞKİLAT SON BÖLÜM İZLE!

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisinde, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın olağanüstü deneyimleri bir senaryoya aktarılırken, Başkent Ankara'da uzun zamandır ilk kez bu büyüklükte bir prodüksiyonla dizi çekiliyor. Türkiye tarihinin gerçek olaylarına ve gerçek kahramanlarını konu alan dizide, bir ölüm-dirim savaşının, bazen bir ateş çemberinin içinde "kötü adamların" kim olduğu da çok konuşulacak ve tartışılacak.

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI?

Çağlar Ertuğrul,

Deniz Baysal Yurtcu,

Mesut Akusta,

Ezgi Eyüboğlu,

Tuncer Salman,

Ezgi Şenler,

Mehmet Usta,

Nihat Altınkaya,

Serdar Yeğin,

Ahmet Uğur Say

Yavuz Bingöl

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