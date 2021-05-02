Teşkilat yeni bölüm canlı yayın HD izle! Teşkilat 24. bölüm full izle! Teşkilat 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teşkilat yeni bölüm canlı yayın HD izle! Teşkilat 24. bölüm full izle! Teşkilat 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Teşkilat yeni bölüm canlı yayın HD izle! Teşkilat 24. bölüm full izle! Teşkilat 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Ekranları sevilen dizisi Teşkilat bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Teşkilat dizisi izlemek isteyen izleyicilerimiz Teşkilat canlı izle! Teşkilat STAR canlı izle! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat full HD canlı izle şeklinde aratıyor. Teşkilat canlı izleme linki haberimizde.

Diziseverlerin merakla beklediği Teşkilat bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Teşkilat dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Teşkilat canlı izle, Teşkilat STAR canlı izle! Teşkilat son bölümde neler oldu? Teşkilat full HD canlı izle, diye aratıyor. Peki, Teşkilat canlı izleme linki nedir? İşte haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

TEŞKİLAT SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

METE BAŞKAN'IN VURULMASI EKİBİ SARSIYOR

Drone saldırısıyla vurulan Mete Başkan hastaneye kaldırılır. Mete acil ameliyata alınırken, tüm çabasına rağmen suikaste engel olamayan Serdar olayın şokunu yaşamaktadır. Ekip, Fadi tarafından kurulan pusudan kurtulmayı başarsa da Mete Başkan'a yapılan saldırının haberiyle sarsılır. Karargâhta buluşan ekip Mete'nin intikamını almak için kollar sıvar.

FADİ'Yİ BULMAK İÇİN HER YOL DENENİYOR

Mete'ye yapılan saldırının faili Fadi'ye ulaşmak için her yol denenmesine rağmen, önlemini alan Fadi ortadan kaybolmuştur. Nihayet Uzay'ın üstün çabasıyla bir ipucu bulunur. Fadi'nin yeğeni olan Kasım Firawi üzerinden Fadiye ulaşılması planlanır. Ancak büyük bir sorun vardır, Kasım bir İsrail hapishanesinde tutulmaktadır.

EKİP ZEKİCE BİR OYUN KURACAK

Fadi'ye ulaşmak için başka yol bulamayan ekip, Kasım'ı ele geçirmek için zekice bir oyun kurar. Türk İstihbaratının yeğeni Kasım'ın peşinde olduğunu öğrenen Fadi ise bunu engellemek için tüm imkanlarını seferber edip harekete geçer.

TEŞKİLAT CANLI İZLE (20.00)

TEŞKİLAT YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Engin Özkoç Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Ebru Gündeş Özcan Deniz Burak Sergen
Spor Mesut Özil Gökhan Töre Gökhan Gönül Burak Yılmaz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Teşkilat yeni bölüm canlı yayın HD izle! Teşkilat 24. bölüm full izle! Teşkilat 25. bölüm fragmanı yayınlandı mı? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 2.5.2021 16:36:40. #1.16#

title