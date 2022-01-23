Milli İstihbarat Teşkilatı'nın desteği ile Ankara'da çekimlerine devam edilen Teşkilat dizisi, uzun süredir hazırlıkların yapıldığı ve çekimlerine de yoğun bir şekilde devam edildiği haberleri ile yer alıyordu. Peki, Teşkilat Uzay kimdir? Teşkilat Uzay rolünü Serdar Yeğin canlandıracak. Oyuncunun hayatı hakkında detaylı bilgi almak isteyenler araştırmalarında Teşkilat Uzay Serdar Yeğin kimdir?

Teşkilat Uzay kimdir? Teşkilat 'Uzay' Serdar Yeğin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtı merak ediliyor. Teşkilat dizisi oyuncuları sıklıkla araştırılan konular arasında yer alıyor. Sevilen dizideki Uzay karakteri dikkat çekti. Turgut Tunçalp'in hayat verdiği Uzay karakteri hakkında bilgiler haberimizde... Teşkilat Uzay Serdar Yeğin kimdir, kaç yaşında, aslen nereli?

TEŞKİLAT UZAY KİMDİR?

Serdar Yeğin karakterini ve diziyi anlatırken ''Ekibin analiz uzmanı. Analitik zekası çok yüksek olduğu için duygusal yaklaşımları birazcık farklıdır. Yere düşen bir insana üzülmek yerine yere neden düştüğünü analiz eden bir tip. Sokakta gördüğünüz insanlardan bir tık daha farklı. '' diyerek anlattı.

SERDAR YEĞİN KİMDİR?

12 Ocak 1980 tarihinde Bursa'da doğan Serdar Yeğin lise eğitimini Bursa'da tamamladı. 1995 senesinde daha öğrenciyken Bursa Tayyare Kültür Merkezi'nde düzenlenen kurslara başladı.

1998 yılında, lise eğitimi bittikten sonra Ankara'ya giden Serdar Yeğin Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümünde eğitim almaya başladı. Buradaki öğrenimine 2 yıl devam eden oyuncu, daha sonra eğitimini yarıda bırakarak İstanbul'da eğitim almaya karar verdi.

2001 senesinde İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünün yetenek sınavlarını kazanan Serdar Yeğin, 2005 senesinde buradan mezun oldu.

Konservatuvar eğitimi boyunca, Yıldız Kenter, Haldun Dormen, Mehmet Birkiye, Suat Özturna gibi hocalardan eğitim aldı. Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra pek çok televizyon ve sinema filminde yer aldı. Son olarak Tiyatro Seyirlik oyunculuk yapmaya devam etmektedir.Gülşah Deniz Yeğin ile evlidir .

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