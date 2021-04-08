Teşkilat, TRT 1'in Pazar akşamları soluk soluğa izlenen yeni dizisi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Teşkilat, TRT 1'in Pazar akşamları soluk soluğa izlenen yeni dizisi

Bültenler - Haberler | Güncel
Teşkilat, TRT 1'in Pazar akşamları soluk soluğa izlenen yeni dizisi

Yayınlandığı İlk bölümünden bu yana reytinglerin zirvesinden inmeyen 'Teşkilat'ın yeni bölümünde; ekip Hulki'yi kurtarmak için Kuzey Irak'a gidiyor.

CEREN, SERDAR'IN HAMLESİ KARŞISINDA ŞOKE OLUYOR…

Serdar'ın kimliğini açıklayıp kendisine evlenme teklif etmesiyle büyük şok yaşayan Ceren, bu sürpriz hamle karşısında ne yapacağını bilemez. Yolun sonuna geldiğini düşündüğü bir anda gelen bu hamle karşısında bocalayan Ceren'e geçmişinden gelen gizemli bir isim yardım eli uzatır..

HULKİ'Yİ KURTARMAK İÇİN TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLİYOR…

En güvendiği elemanı Leyal'in ekip tarafından ele geçirilmesiyle Zayed Fadi köşeye sıkışır. Hulki ve Leyal'in takas edilmesi teklifini kabul etmek zorunda kalır. Ekip, takasın güvenli biçimde gerçekleşmesi için her adımı planlayarak olağanüstü bir hazırlığa girişir. Pınar ve Hakkı keşif amacıyla Kuzey Irak'ta belirlenen bölgeye doğru yola çıkarlar. Leyal'i takasın gerçekleşeceği bölgeye götüren Serdar ve Zehra ise yola beklenmedik sürprizlerle karşı karşıya kalır.

FADİ'NİN ŞEYTANİ PLANI EKİBİ KÖŞEYE SIKIŞTIRIYOR…

Fadi de takas için kendi planlarını yapar. Bölgedeki terör odakları ile işbirliğine giden Fadi, Leyal'i kurtardıktan sonra ortalığı kan gölüne çevirecek şeytani bir plan kurar. Ekip, kurulan tuzağın içinden Hulki'yi sağ salim çıkarmaya çalışırken kendilerini çok daha büyük bir tehdidin içinde bulur.

Kaynak: Bültenler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Alişan Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Diego Şenol Güneş Ünal Karaman Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Teşkilat, TRT 1'in Pazar akşamları soluk soluğa izlenen yeni dizisi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.4.2021 10:09:18. #1.16#
title