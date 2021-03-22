Teşkilat oyuncuları kimlerdir? Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat hangi kanalda, saat kaçta?

TRT 1 ekranlarına geçtiğimiz haftalarda yeni bir dizi geldi. Yönetmenliğini Yağız Ay Akaydın'ın yaptığı Teşkilat dizisi ilk bölümüyle 7 Mart 20221 Pazar günü seyirciyle buluştu. TIMS&B Productions yapımı olan Teşkilat dizisi hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Teşkilat oyuncuları kimlerdir? Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat dizisine dair her şey haberimizde!

TRT 1 ekranlarına geçtiğimiz haftalarda yeni bir dizi geldi.Yönetmenliğini Yağız Ay Akaydın'ın yaptığı Teşkilat dizisi ilk bölümüyle 7 Mart 20221 Pazar günü seyirciyle buluştu. TIMS&B Productions yapımı olan Teşkilat dizisi hakkında merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz. Teşkilat oyuncuları kimlerdir? Teşkilat dizisi konusu nedir? Teşkilat hangi kanalda, saat kaçta? Teşkilat dizisine dair her şey haberimizde!

TEŞKİLAT OYUNCULARI KİMLERDİR?

TRT 1 ekranların yeni sevilen dizisi Teşkilat, oyuncu kadrosuyla da dikkat çekiyor. Ünlü isimleri bir araya getiren bu projede oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dokümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikâyeleri, 'Teşkilat 'ta gün yüzüne çıkacak.

Başrollerinde, Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu, Mesut Akusta, Ezgi Eyüboğlu gibi isimlerin bulunduğu dizide aynı zamanda Tuncer Salman, Ezgi Şenler, Mehmet Usta, Nihat Altınkaya, Serdar Yeğin, Ahmet Uğur Say ve Yavuz Bingöl gibi isimler de yer alıyor.

Teşkilat Oyuncuları

Çağlar Ertuğrul

Deniz Baysal Yurtcu

Mesut Akusta

Ezgi Eyüboğlu

Tuncer Salman

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Nihat Altınkaya

Serdar Yeğin

Ahmet Uğur Say

Yavuz Bingöl

TEŞKİLAT DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Teşkilat dizisi, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken bir görevi kabul ederek, "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının hikâyesini ekrana getirecek... Ankara'daki SİHA fabrikasına terör saldırısı düzenlenir. Saldırının yabancı istihbarat servisleri tarafından organize edildiği tespit edilir. Bunun üzerine Milli İstihbarat Teşkilatı içinde gizli bir tim kurulur. Bu timin amacı saldırının arkasındaki güçleri tespit etmek ve ortadan kaldırmaktır.

TÜRKİYE'NİN KALBİ ANKARA'DA DEV PRODÜKSİYON!

Dizinin özel olarak tasarlanan, gerçek bir operasyon gerçekleştirilebilecek titizlikte hazırlanan tüm mekanları, Ankara'da bulunuyor…

Türkiye'nin kalbinde ilk kez bu büyüklükte dev bir prodüksiyon gerçekleşiyor. Ülkemizin başkenti ilk kez bu kadar büyük bir prodüksiyona ev sahipliği yaparken, MİT'in savaş teknolojisinde kullandığı bazı yöntemler de ilk kez bu dizi ile ekrana taşınacak.

İSİMSİZ KAHRAMANLARIN GERÇEK HİKAYELERİ

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının hikayeleri ilk kez tüm gerçekliği ile 'Teşkilat'ta ekrana gelecek. Dizinin kahramanlarına hayat verecek olan oyuncular, karakterlerini canlandırmak için derinlemesine araştırmalar yaptılar; gerçek olayların dökümanlarından ve konunun uzmanlarından eğitim aldılar. Türk milli istihbaratının kuruluşundan bu yana imza attığı olağanüstü başarıların nefes kesici hikayeleri, 'Teşkilat'ta gün yüzüne çıkacak.

YEDİ OLAĞANÜSTÜ KAHRAMANIN VATAN SEVDASI EKRANA KİLİTLEYECEK

'Teşkilat', istihbarat teşkilatının, tıpkı gerçek hayatta olduğu gibi olağanüstü yetenekli ve korkusuz üyelerinden oluşan çok özel bir ekibinin hikayesini anlatacak.

Ve ilk bölümünde yedi vatan sevdalısı kahramanın kendileri için aldığı "ölüm" kararıyla çok konuşulacak!

TEŞKİLAT HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Teşkilat dizisi her Pazar saat 20.00 'da TRT 1 ekranların seyirciyle buluşuyor.

Teşkilat dizisinin yayınlanan son bölümde ne oldu?

Teşkilat dizisi 21 Mart Pazar günü en son bölümü olan 3. bölümü ile ekranlardaydı.

Serdar, hala inanmakta zorluk çekse de, içine çekildiği aşk oyununu sorguluyor. Bir yandan da ülkenin gözbebeği mühendislerinin öldürülmesi ile ele geçirilen SİHA protokollerinin bulunduğu harici diski bir an önce geri almak istiyor. Tam olarak anlaşamasalar da Zehra'dan yardım alarak, ölümcül bir tuzak kuruyor.

Zehra'yı ve merkezdekileri önce sinirlendirse de tuzak işe yarıyor ve Ceren ile Serdar arasındaki savaş iyice kızışıyor! Ölmeden önce ölenler, bir yandan ailelerinin kendilerinin kaybı karşısında yaşadıklarını uzaktan takip edip, onlara ellerini uzatamamakla baş etmeye çalışıyor. Ancak bir yandan da vatan sevgisi ile her şeyi göze alıp girdikleri bu oyunda, şimdi SİHA fabrikasına saldırı talimatını verenlerin peşine düşüyor .Kurulan bir oyun ile Pascal'a saldırı talimatını veren "Şirket"e ulaşmanın kapısı aralanıyor. Bu kapı, kahramanlarımızı önce Berlin'e sonra Berlin'de pek çok ülkeden düşmanın bulunduğu bir pazarlık masasına götürüyor.