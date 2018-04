Teşkilat Olarak Seçim Varmış Gibi Çalıyoruz"

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, teşkilat olarak her zaman seçim varmış gibi gece gündüz çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Filiz, 24 Haziran'da yapılması planlanan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi ile ilgili yaptığı yazılı açıklamada, alınan bu kararın isabetli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin yapısal reformları çok daha rahat gerçekleştirmesi ve 2023 yolunda zaman kaybetmemesi gerektiğini vurgulayan Filiz, şunları ifade etti:

"Bizim için önemli olan Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ve partimizin erken seçim konusunda vereceği karardı. Biz teşkilat olarak zaten seçim varmış gibi gece gündüz çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gezmedik ilçe, köy bırakmadık. Hala da tüm vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısını birebir takip ediyor, çözüm üretmeye çalışıyoruz. Teşkilat olarak vatandaşımızın her türlü probleminde köprü görevi görüyor, gerekli koordineyi sağlıyoruz. Denizlimizin gururu Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat Zeybekci ve vekillerimizle yakaladığımız uyum ve başarılı çalışmalar ile önümüzdeki seçimlerde başarılı olacağımıza inancımız tamdır. İl yönetimi, gençlik ve kadın kolları, merkez ilçe ve tüm ilçe teşkilatları olarak diriyiz, güçlüyüz ve sahadayız."

Bir seçimin bittiği günün ertesi günü bir sonraki seçim için çalışmalara başladıklarını, sandık görevlilerine kadar her kademenin hazır olduğunu dile getiren Filiz, " Hükümet sisteminin oturması için erken seçimin bir an önce yapılıp sisteme geçilmesi adına alınan bu karar vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Türk milletinin yeni bir zafer, birlik ve beraberlik ruhuyla sandığa gidip gerekli yerlere hak ettikleri mesajı bir an önce vermesi en makul ve en demokratik yoldur. Biz de Denizli olarak Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın başkan seçilmesinde vereceğimiz güçlü destekle bu seçimlerde farkımızı göstereceğiz." dedi.