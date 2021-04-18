Teşkilat ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat geç mi başlayacak? Teşkilat neden geç başlıyor?
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Teşkilat ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat geç mi başlayacak? Teşkilat neden geç başlıyor?

Teşkilat ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat geç mi başlayacak? Teşkilat neden geç başlıyor?
Haberler.com / Mustafa Şirin - Haberler | Gündem

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat bugün başlıyor. Teşkilat ne zaman, saat kaçta başlayacak? Teşkilat bugün geç mi başlayacak? Teşkilat neden geç başlıyor? Teşkilat yeni bölümleri hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta başlıyor? Ayrıntılı bilgiler haberimizde...

Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı
Teşkilat dizindeki Zayed Fadi aslında kimdir? İşte yanıtı

Normalde akşam saat 8'de başlaması gereken Teşkilat dizisi bugün biraz geç başlayınca vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki Teşkilat ne zaman, saat kaçta başlayacak? Teşkilat neden geç başladı?

TEŞKİLAT NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Teşkilat dizisi normalde her hafta Pazar günleri saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarında başlıyor. Fakat Ramazan ayına özel TRT 1'de "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olduğu için dizi biraz geç başlayacak. Teşkilat dizisi Ramazan ayında 20:30 'da başlayacaktır.

TEŞKİLAT DİZİSİ NEDEN GEÇ BAŞLIYOR?

Ramazan ayında TRT1'de 18:30-20:30 arasında "Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel" programı olmaktadır. Bundan dolayı Teşkilat dizisi yarım saat geç başlayacaktır. Yani dizinin yeni bölümü bugün 20:30 'da ekranlara geliyor.

TRT 1 18 NİSAN PAZAR YAYIN AKIŞI

18:00 - Ana Haber

18:30 - Kur'an-I Kerim'i Güzel Okuma Yarışması İftar Özel

20:30 - Teşkilat

23:45 - Maveraya Yolculuk

TEŞKİLAT DİZİSİ OYUNCULARI

  • Çağlar Ertuğrul
  • Deniz Baysal Yurtcu
  • Mesut Akusta
  • Ezgi Eyüboğlu
  • Tuncer Salman
  • Ezgi Şenler
  • Mehmet Usta
  • Nihat Altınkaya
  • Serdar Yeğin
  • Ahmet Uğur Say
  • Yavuz Bingöl
Gündem Editörü - Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü
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