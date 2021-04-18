Teşkilat ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Teşkilat geç mi başlayacak? Teşkilat neden geç başlıyor?

TRT 1'in yeni dizisi Teşkilat bugün başlıyor. Teşkilat ne zaman, saat kaçta başlayacak? Teşkilat bugün geç mi başlayacak? Teşkilat neden geç başlıyor? Teşkilat yeni bölümleri hangi gün, hangi kanalda ve saat kaçta başlıyor? Ayrıntılı bilgiler haberimizde...