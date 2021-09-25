Teşkilat ne zaman başlıyor? Yarın Teşkilat var mı, Teşkilat 2. sezon ne zaman başlayacak? - Haberler
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Teşkilat ne zaman başlıyor? Yarın Teşkilat var mı, Teşkilat 2. sezon ne zaman başlayacak?

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Teşkilat ne zaman başlıyor? Yarın Teşkilat var mı, Teşkilat 2. sezon ne zaman başlayacak?

TRT1'in sevilen dizisi Teşkilat'ın 2. sezonu merakla beklenmekte. Yeni sezon fragmanı yayınlanan dizinin 2. sezon tarihi de belli oldu. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat konusu nedir? Teşkilat oyuncuları nedir? Teşkilat son bölümde ne oldu?

Yapımcılığını TIMS&B Productions'ın yaptığı Teşkilat dizisi, yeni sezonuyla TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak. TRT 1'in reyting rekorları kıran dizisi Teşkilat'ın yeni sezonunda kadroya dahil olan usta oyuncular Gürkan Uygun ve Hakan Boyav da yer alacak. Yeni oyuncuların da katılmasıyla birlikte daha da güçlenen kadrosuyla ekranlarda yer alacak olan Teşkilat'ın yeni sezon fragmanı yayınlandı. Peki, Teşkilat dizisi ne zaman başlıyor? Teşkilat yeni sezon fragmanı yayınlandı mı? Teşkilat konusu nedir? Teşkilat oyuncuları nedir? Teşkilat son bölümde ne oldu? İşte detaylar haberimizde…

Türkiye'nin isimsiz kahramanlarının öyküsü 'Teşkilat' 26 Eylül Pazar günü yeni sezonuyla TRT 1'de.

'Teşkilat', kadroya katılan usta oyuncular ve sezona damgasını vuracak karakterlerin yanı sıra; yenilenen mekanları, gündem belirleyecek sıra dışı hikayesi, görsel efektleri ve nefes kesecek aksiyon sahneleri ile pazar günleri yine zirvenin sahibi olacak. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Çağlar Ertuğrul

Deniz Baysal Yurtçu Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Mesut Akusta

Ezgi Eyüboğlu

Gürkan Uygun

Ezgi Şenler

Mehmet Usta

Tuncer Salman

Nihat Altınkaya

Hakan Boyav

Serdar Yeğin

Ölmeden önce ölenlerin hikayesi Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçip kalabalıkların içinde görünmez olmaları gereken zorlu bir görevi kabul ederek, kelimenin tam anlamıyla "yer altına" inen yedi vatan sevdalısının mücadelesini, fedakarlıklarını, adanmışlıklarını ekrana getiriyor.

Diziye Uyanış Büyük Selçuklu'dan Gürkan Uygun ve Maraşlı'daki performansı ile dikkat çeken Hakan Boyav katıldı.

Mesut Akusta, Teşkilat dizisinden ayrılmayacak. Oyuncu, doktorların direktifi ile onayı aldı. Ancak bir süre daha dinlenecek olan oyuncunun önümüzdeki hafta yeniden sete çıkması ve rolüne devam etmesi bekleniyor.

TEŞKİLAT 2. SEZON FRAGMANI İZLE!

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Haber: Teşkilat ne zaman başlıyor? Yarın Teşkilat var mı, Teşkilat 2. sezon ne zaman başlayacak? - Haberler
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