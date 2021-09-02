Teşkilat ne zaman başlıyor, Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak?

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat geçtiğimiz sezon izleyicilerin beğenisini toplamıştı. Bu sene de merakla beklenen dizi hakkında Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak ve Teşkilat ne zaman başlıyor gibi soruların yanıtları araştırılıyor.

Ekranların sevilen dizisi Teşkilat geçtiğimiz sezon her bölümü ile seyircileri ekrana bağlamıştı. Bu yıl da merakla beklenen dizinin yayın tarihi merak ediliyor. Peki, Teşkilat ne zaman başlıyor? , Teşkilat dizisi ne zaman başlayacak?İşte, detaylar…

TEŞKİLAT KONUSU NE?

Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışan özel bir ekibin iş hayatı ile birlikte özel hayatını da konu edinen aksiyon, istihbarat ve dram türündeki Türk televizyon dizisi. TRT 1'de yayınlanmaktadır. Başrollerini Çağlar Ertuğrul, Deniz Baysal Yurtcu ve Mesut Akusta paylaşmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TEŞKİLAT DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Teşkilat, sezon finalinin üzerinden yaklaşık 3 ay geçmesinin ardından yeni sezonu araştırılan diziler arasında yer aldı. Dizinin oyuncuları sete çıktı. Teşkilat'ın yeni sezonuna Eylül ayının ikinci haftası başlaması öngörülüyor. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.