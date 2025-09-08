Teşkilat ne zaman başlıyor? 2025 yılı 6. sezon için geri sayım!

Teşkilat yeni sezon ne zaman? TRT 1'in sevilen dizisi Teşkilat, altıncı sezonuyla ekrana dönmeye hazırlanıyor. Uzun süren sezon arasının ardından dizinin takipçileri yeniden heyecan dolu bölümlere kavuşacak.

TEŞKİLAT NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TRT 1'in başarılı dizisi Teşkilat, altıncı sezonu için gün sayıyor. Dizi için set hazırlıkları ve senaryo çalışmaları tamamlandı. Uzun süredir merak edilen yeni sezonun yayın tarihi olarak 28 Eylül 2025 Pazar günü öne çıkıyor. Kanal yönetiminin resmi açıklaması beklenirken, yeni sezonun her zamanki gibi Pazar akşamları ekranda yerini alacağı belirtiliyor.

Yayınlandığı ilk bölüm olan 7 Mart 2021'den itibaren büyük ilgi gören Teşkilat, geride kalan beş sezonda geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Altıncı sezona ilişkin beklentiler oldukça yüksek. Çekimlerin başlamasıyla birlikte dizinin takipçileri aksiyon dolu sahnelere ve yeni gelişmelere hazırlanıyor.

TEŞKİLAT YENİ SEZON OYUNCULARI

Altıncı sezonda Teşkilat'ın güçlü oyuncu kadrosu dikkat çekiyor. Dizide Tolga Sarıtaş "Altay Yalçındağ", Rabia Soytürk "Hilal Turhantürk", Yunus Emre Yıldırımer "Korkut Sönmezay", Serdar Yeğin "Uzay Çelenkli" ve Murat Han "Hamdi Karaçay" karakterleriyle ekranda olacak. Ayrıca Tuvana Türkay "Kate", Adnan Biricik "Akif Batı", Erkan Petekkaya "Ejder Tangöz", Ali İl "Ferman" ve Melisa Akman "Nazlı Hisarca" rollerine hayat verecek.

Kadroda ayrıca Özgür Koç "Levent", Özlem Maden "Güniz Karaçay", Jessica May "Mathilda", Bilgi Nur Aydoğmuş "Linda", Atilla Saral "Nazım Tuna", Gizem Sevim "Sultan" ve Yeliz Şar da yer alıyor. Kadrodaki güçlü isimler, yeni sezonda da hem aksiyon hem de dramatik yönüyle izleyiciyi ekrana taşımaya devam edecek.

TEŞKİLAY YENİ SEZONDA NELER OLACAK?

Yeni sezon çekimleri Eylül ayının ilk haftalarında başladı. Set ortamında sahne tasarımları ve operasyon sahneleri özenle hazırlanırken, izleyicilerin önceki sezonlarda olduğu gibi yine aksiyon ve heyecanla buluşması bekleniyor. Milli İstihbarat Teşkilatı'nda görev yapan özel ekibin yeni görevleri ve karakterlerin kişisel hayatlarındaki gelişmeler dizinin merkezinde olacak.

Teşkilat, ülkesi için kendi hayatlarından vazgeçen ve yer altına inen kahramanların hikâyesini işlemeye devam edecek. Hem operasyonel mücadeleler hem de karakterlerin iç dünyalarındaki çatışmalar bu sezon da izleyiciyle buluşacak. Dizinin önceki sezonlarında olduğu gibi altıncı sezonda da sürpriz gelişmeler merakla takip edilecek.